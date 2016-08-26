網球》謝淑薇止步8強 臉書再談雙打退賽風波...

莊佳容、謝淑薇原本感情不錯。（圖片擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕里約奧運女網雙打因為謝淑薇的棄賽，導致搭擋莊佳容最後無法出賽，莊也在網路上一度爆粗口，向友人透露無奈不能打奧運的心聲，此事引發網友討論，如今兩人在紐黑文女網賽8強對決，最後由莊佳容勝出，這也讓謝淑薇在臉書上PO文透露心情。

謝淑薇在臉書再度談到當初退出雙打一事的原委，她強調在7月20日就要求網協撤出雙打，但7月22網協依舊將名單送出，並要求她本人到團本部找奧會的人，自己取消雙打賽事。

謝淑薇不滿寫道：「這過程從0720拖到快要開賽，還要當時準備參加單打的選手『親自』，去奧會取消網協自己搞出來的小劇場！」謝淑薇強調，她當時在進入奧運時就有告知莊佳容與其教練兩人進入奧運的好消息，但壞消息是她可能不會打。

謝淑薇進一步指出，莊佳容有機會換搭檔，但她信任淑薇能力或是與淑薇的默契？一直沒有換搭檔人選。直到7月20日知道網協劉中興秘書長在臉書數落她，當下就決定要求網協強制退出雙打賽。

謝淑薇說：「這效率如果能跟要回手機的效率一樣棒的話，今天剛在紐黑分雙打賽事，打敗前世界第一與現單打世界排名前10的好手莊佳容，就不用被這樣浪費掉了...莊佳容可能是最後一次參加奧運，可惜了。」

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