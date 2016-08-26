MLB Live》皇家5：2馬林魚 王建民未登板

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 皇家 0 0 1 1 0 2 0 0 1 5 8 3 馬林魚 0 0 0 2 0 0 0 0 X 2 8 3

第九局

皇家靠保送、2次盜壘與失誤再攻1分。

第六局

皇家艾斯科巴擊出適時安打，攻下超前分，再靠摩拉雷斯的高飛犧牲打攻下第2分。

第四局

4下，馬林魚安打觸身球攻占一二壘，皇家發生傳球失誤，導致馬林魚攻下2分追平。

4上，皇家艾斯柯巴開轟，再攻1分。

第三局

皇家兩支二壘安打攻下1分，先馳得點。