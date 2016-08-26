MLB Live》皇家5：2馬林魚 王建民未登板
2016/08/26 10:33
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第九局
皇家靠保送、2次盜壘與失誤再攻1分。
第六局
皇家艾斯科巴擊出適時安打，攻下超前分，再靠摩拉雷斯的高飛犧牲打攻下第2分。
第四局
4下，馬林魚安打觸身球攻占一二壘，皇家發生傳球失誤，導致馬林魚攻下2分追平。
4上，皇家艾斯柯巴開轟，再攻1分。
第三局
皇家兩支二壘安打攻下1分，先馳得點。
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