MLB Live》皇家5：2馬林魚 王建民未登板

2016/08/26 10:33

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

皇家

0

 0 1 1 0 2 0 0 1 5 8 3

馬林魚

 0 0 0 2 0 0 0 0 X 2 8 3

第九局

皇家靠保送、2次盜壘與失誤再攻1分。

第六局

皇家艾斯科巴擊出適時安打，攻下超前分，再靠摩拉雷斯的高飛犧牲打攻下第2分。

第四局

4下，馬林魚安打觸身球攻占一二壘，皇家發生傳球失誤，導致馬林魚攻下2分追平。

4上，皇家艾斯柯巴開轟，再攻1分。

第三局

皇家兩支二壘安打攻下1分，先馳得點。

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