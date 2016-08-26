東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
2016/08/26 08:12
日本網友在今年2月發起「台灣2020東京」、「台灣不是中國，日本人支持台灣」的活動，連署人數已破7成。（圖取自連署網站）
〔體育中心／綜合報導〕里約奧運圓滿落幕，2020年奧運將由日本東京來主辦，而日本網友在今年2月發起「台灣2020東京」、「台灣不是中國，日本人支持台灣」的活動，並設立網站，希望支持台灣的網友能連署，盼我國能在2020年的東京奧運上，不再用「中華台北」，而是能以「台灣」的名義出賽。活動至今連署人數已達36273人，離提交給IOC國際奧林匹克委員會的連署門檻5萬人已經不遠。
「我們呼籲將中華台北正名為台灣！」台灣2020東京網站發表專文表示，台灣在國際運動賽事上屢遭中國打壓，被迫以「中華台北」的名義出賽，但是「台灣就是台灣，不是中國」。
該網站希望能透過此次連署，可以得到國際奧林匹克委員會和主辦國日本的支持，讓世界重新認識台灣，讓台灣能以「台灣」參加2020東京奧運。
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