奧運》波蘭選手賣掉銀牌 幫助3歲童治療癌症

馬拉卓斯基本屆里約奧運奪下銀牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕里約奧運剛落幕，一名波蘭鐵餅選手三度爭金失利後，決定賣掉剛到手的銀牌，幫助一名3歲兒童治療眼癌。

這名波蘭選手叫做馬拉卓斯基（Piotr Malachowski），三度參加奧運，曾於2008年北京奧運奪下銀牌，雖然2012倫敦奧運第五名坐收，本屆奧運他希望能抱回首面金牌，但最終擲出67.55公尺成績，依然居屈銀牌。

「贏得奧運獎牌是運動員的夢想之一。當然最珍貴的是金牌。」馬拉卓斯基表示，「我曾盡一切力量來得到它，但不幸的是，這一次我沒有成功。然而，命運給了我一個機會來增加『銀牌』的價值。」

馬拉卓斯基回國後，拍賣剛從里約帶回的銀牌，希望能幫一名叫做Olek Szymanski的3歲兒童籌足8萬4000美元（約266萬台幣），讓他能在紐約動手術治療視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma），避免影響視力。拍賣沒多久，他就在臉書宣布結標，因為一對波蘭億萬富豪夫婦願意付出這筆醫療費來買他的銀牌。

「我們一起證明我們能夠創造奇蹟，」馬拉卓斯基表示，「如今，我的銀牌比一週前還要更有價值，它賦予這位小朋友的人生與健康。」