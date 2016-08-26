奧運》酒後鬧事謊報遭劫 洛克特將被巴西法院傳訊

巴西法院將傳訊洛克特到案說明。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國金牌泳將洛克特（Ryan Lochte）日前捏造在里約奧運期間與隊友被歹徒持槍搶劫，引發軒然大波，但巴西警方揭穿其實是酒後鬧事，洛克特隨即遭到外界撻伐。據美媒報導，當地警方已將洛克特以虛報犯罪為由提出告訴，巴西法院將有可能傳訊洛克特到案說明。

據《CNN》報導，巴西警方日前對洛克特謊報遭搶劫一事提出告訴，當地法院將會傳訊洛克特到場說明案情，一旦罪名成立，他有可能將會面臨1到6個月的拘役，刑期也可由罰鍰來取代。

當地警方指出，如果洛克特不出庭應訊，審判仍會繼續進行，他也將無法獲得認罪協商的機會。對此，洛克特的律師奧斯特洛夫（Jeffrey Ostrow）表示，目前沒收到巴西當局的任何消息。