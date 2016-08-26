奧運》住豪華遊輪他不愛 德羅森坦言：我會暈船...
2016/08/26 10:29
德羅森坦言在奧運期間不喜歡住在遊輪內，因為他會暈船。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國男籃在此次里約奧運期間入住豪華遊輪「銀雲號」（Silver Cloud），先前曾傳出巴特勒（Jimmy Butler）因為怕水而不敢住在「面海」房間，不過暴龍隊明星後衛德羅森（DeMar DeRozan）也坦言他不喜歡住在郵輪上。
根據《TMZ》報導，德羅森受訪時直言「我討厭船」，表示住在遊輪上會讓他因此暈船，而大家其實都願意入住奧運選手村，不過住在遊輪上確實也能讓他們遠離巴西當地的「麻煩」。
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