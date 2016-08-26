奧運》興奮劑醜聞頻傳 IOC考慮把舉重項目趕出門

〔體育中心／綜合報導〕國際舉重聯會委員里格特（David Rigert）向俄羅斯體育新聞社（R-Sport）表示，國際奧會考慮將舉重從奧運項目中直接去除。

舉重有可能因興奮劑醜聞，被國際奧會掃地出門。（資料照，路透社）

先前國際奧會對北京奧運與倫敦奧運的興奮劑樣本進行2波複查。共檢驗1243個樣本，其中98個（60個北京奧運樣本與38個倫敦奧運樣本）藥檢結果呈陽性。

國際舉重聯會24日公布6個國家15名舉重選手的名單，他們在北京奧運的興奮劑複檢結果呈陽性。北京奧運興奮劑複檢結果呈陽性的舉重選手總人數來到25人，其中包括來自7個國家的16名奪牌選手。

里格特在回答國際奧會是否會將舉重從奧運項目中去除的問題時，這麼回答：「有可能，還有很多希望加入奧運的運動項目，那些對應的國際聯會都想找我們談談。」

國際舉重聯會主席8月17日表示，他們在里約奧運後將取消俄羅斯以及哈薩克還有白俄羅斯的會員國資格。