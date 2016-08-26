經典賽》完整賽程出爐！ 道奇球場上演冠軍戰
2016/08/26 10:28
（取自經典賽官網）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽將在明年3月7日熱鬧開打，經典賽官網今公布完整分組、賽程和比賽場地，本屆準決賽和冠軍賽將在3月20日至22日於道奇球場舉行。
台灣被分派在B組，將在3月7日至10日於韓國首爾高尺洞巨蛋進行預賽，我國與南韓、荷蘭、資格賽勝隊同組，晉級之路備受挑戰。A組則在日本巨蛋開打，由日本、古巴、中國和澳洲同組。
C、D組賽事在3月9日至12日舉辦，C組將在馬林魚球場進行，加拿大、哥倫比亞、多明尼加、美國4強將廝殺；D組在墨西哥進行，同組的有義大利、墨西哥、波多黎各和委內瑞拉。
亞洲區預賽結束後，3月12日至15日將在東京巨蛋進行第二輪賽事，美洲區則移往教士隊球場進行（3月14日至18日），準決賽和決賽將在3月20日至22日於道奇球場舉行，這也繼2009年之後，道奇球場第2度舉行經典賽冠軍戰。
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