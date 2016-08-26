MLB》牛棚連38.2局無失分 皇家擊敗馬林魚
2016/08/26 10:33
皇家牛棚。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕皇家今天再戰馬林魚，先發投手沃奎茲（Edinson Volquez）雖然僅投5局，但靠著狀況發燙的牛棚完美封鎖，終場以5：2力退馬林魚。
皇家今在3局上靠2支二壘打先馳得點，艾斯科巴 （Alcides Escobar）更在4局上開轟，率先攻下2分。
不過，皇家先發沃奎茲在4局下被攻占一二壘後，雖然讓史庫格斯（Xavier Scruggs）擊出滾地球，未料他傳球失誤，使得馬林魚攻下追平2分。沃奎茲此役先發5局，僅被敲3安，失掉2分（沒有責失）。
6局上，皇家單局靠2安打、1次失誤，還有高飛犧牲打攻下超前2分。沃奎茲投完5局退場後，接連由楊恩（Chris Young）、史特拉姆（Matt Strahm）、索利亞與賀雷拉接手4局無失分，奪下比賽勝利，牛棚連續無失分局數延長至38.2局。
相關新聞
- MLB Live》皇家超前比分 王建民牛棚待命
- MLB》對王建民敲安 一朗避免打擊率跌破3成（影音）
- MLB》建仔2局無失分 幫皇家打破這項紀錄
- MLB》王建民2局2K無失分 皇家無緣10連勝
- MLB Live》皇家0：3馬林魚 王建民2局無失分
推薦新聞
-
中職Live》蔣智賢第27轟出爐 追平林智勝登全壘打王2016/08/26 21:07
-
中職》就是那個光會「吃球」？台南棒球場新燈柱要調整2016/08/26 20:56
-
謝淑薇酸奧運手機得還 我奧會澄清：里約籌委會要求2016/08/26 20:53
-
中職》洪一中嘆洋投難抉擇 獅隊確定續留3洋投2016/08/26 20:01
-
奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨2016/08/26 19:00