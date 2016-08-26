MLB》牛棚連38.2局無失分 皇家擊敗馬林魚

皇家牛棚。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天再戰馬林魚，先發投手沃奎茲（Edinson Volquez）雖然僅投5局，但靠著狀況發燙的牛棚完美封鎖，終場以5：2力退馬林魚。

皇家今在3局上靠2支二壘打先馳得點，艾斯科巴 （Alcides Escobar）更在4局上開轟，率先攻下2分。

不過，皇家先發沃奎茲在4局下被攻占一二壘後，雖然讓史庫格斯（Xavier Scruggs）擊出滾地球，未料他傳球失誤，使得馬林魚攻下追平2分。沃奎茲此役先發5局，僅被敲3安，失掉2分（沒有責失）。

6局上，皇家單局靠2安打、1次失誤，還有高飛犧牲打攻下超前2分。沃奎茲投完5局退場後，接連由楊恩（Chris Young）、史特拉姆（Matt Strahm）、索利亞與賀雷拉接手4局無失分，奪下比賽勝利，牛棚連續無失分局數延長至38.2局。