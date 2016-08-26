奧運》辛巴威奧運0獎牌 老總統震怒下全員逮捕令

〔體育中心／綜合報導〕據奈及利亞媒體報導，8月23日，辛巴威奧運代表團抵達首都哈拉雷的國際機場之後，即遭辛巴威警方總督察奇烏利（Augustine Chihuri）逮捕並拘留。而逮捕令則是來自辛巴威總統穆加貝（Robert Mugabe）。

柯芬特莉。（資料照，美聯社）

本屆奧運辛巴威代表團共有31名選手，但是他們沒有獲得獎牌。距離獎牌最近的名次是他們的掌旗官、游泳項目的女子選手柯芬特莉（Kirsty Coventry），她獲得蛙式決賽第6名。雖然奧運沒有得牌的國家不只是辛巴威，但辛巴威代表團的表現令穆加貝總統震怒，於是他下達了逮捕並拘留代表團全員的命令。

柯芬特莉是辛巴威的掌旗官。（資料照，路透社）

「我們國家在這些被稱作運動員的鼠輩身上浪費太多錢。如果你們根本沒有做好犧牲的準備，甚至連我們的鄰國波茲瓦納都不如的話，那你們為什麼還要浪費我們的錢？」穆加貝說道，「如果我們只是找一些人去巴西舉旗唱國歌，我們大可以從辛巴威大學裡挑一些俊男美女來代表我們。」

穆加貝補充說，投資在運動員身上的錢，本來可以用於建設公共基礎建設與學校：「這種狀態就像個陽痿的男人娶了5個女人，婚姻之實在哪裡？我將確保這筆錢會分10年償還給政府，就當作是政府貸款給他們去巴西旅遊，他們太沒用了。」

穆加貝現年92歲，自1980年上台執政至今。辛巴威一向以通貨膨脹聞名，經濟已經在崩潰邊緣。在財政吃緊的情況下，總統因此對奧運代表團的表現大發雷霆。