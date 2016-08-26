奧運》省機票錢「相忍為國」？ 肯亞代表團滯留里約住貧民窟
2016/08/26 11:31
肯亞在本屆奧運取得6金6銀1銅的好成績，獎牌數居非洲之冠。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2016里約奧運已經圓滿落幕，各國代表團已經紛紛返回國門，並獲到英雄式高規格的接機歡迎。但肯亞奧會官員卻為了訂「便宜機票」為由，將代表團部分運動員留在里約貧民窟住了數天。此舉引發軒然大波，肯亞政府隨即展開調查，並解散奧會。
肯亞在本屆奧運取得6金6銀1銅的好成績，獎牌數居非洲之冠，里約奧運結束後，選手村也將關閉不能再住人，肯亞奧會以訂「便宜機票」為由延後代表隊返國日期，但官員並未安排飯店，居然讓他們住在里約貧民區。
馬拉松金牌得主基普喬蓋。（歐新社）
肯亞代表團只有馬拉松金牌得主基普喬蓋（Eliud Kipchoge）自行購買機票返國外，其餘運動員仍在里約待了數日。代表團團長克里爾（Wesley Korir）在推特上公布奧會的惡行，他表示，貧民窟附近頻頻傳出槍聲，自己宛如活在地獄當中。最後待在里約的肯亞代表團終於在當地時間星期四下午搭上班機返國。
肯亞政府得知此事後震怒，宣布解散奧會，並派人介入調查。
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