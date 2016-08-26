MLB》被「拳王」歐多撞倒 他的反應竟是…（影音）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵歐多（Rougned Odor）曾因痛毆藍鳥包提斯塔（Jose Bautista）聲名大噪，今天他滑向二壘導致印地安人奇普尼斯（Jason Kipnis）跌倒，結果奇普尼斯起身後，開玩笑地退了兩步堤防歐多揮拳，笑翻眾人。

歐多在5月16日因為不滿包提斯塔滑壘時刻意滑向他，一拳灌在包爺臉上，最後被禁賽8場處罰，並罰款5000美元（約新台幣16萬元）。

歐多曾賞包爺一拳而聲名大噪。（美聯社）