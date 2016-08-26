NBA》易建聯簽約細節曝光！全額激勵獎金這樣拿

易建聯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國一哥易建聯以1年總值800萬美元（約新台幣2.5億元）的合約加盟湖人，美媒今天提前曝光合約細節，易建聯底薪約為114萬美元（約新台幣3628萬元），其餘686萬美元（約新台幣2.2億元）是激勵獎金，易建聯必須打滿59場才有機會拿到全額的激勵獎金。

根據《Basketball Insiders》報導，易建聯底薪約為114萬美元，其中只有25萬有保障，若是他能待到明年1月10日，他將可以拿到全額底薪。激勵獎金部分，如果易建聯新球季出賽場次達到20場將可領到約229萬美元（約新台幣7288萬元）、40場約457萬美元（約新台幣1.5億元），59場將可領到686萬美元的全額激勵獎金。

易建聯在NBA曾征戰5個球季，2007年選秀以第6順位被公鹿隊選中，隨後轉戰籃網、巫師與小牛，生涯場均為7.9分、4.9籃板、0.7阻攻。易建聯本屆代表中國出征，雖然預賽5戰全敗，但他場均繳出20.4分、6.6籃板、1.4抄截與1火鍋，表現相當出色，也因此吸引湖人網羅。