MLB》皇家牛棚締造奇蹟 挑戰高懸50年紀錄

皇家牛棚連續38.2局無失分。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家牛棚今天再度演出4局無失分，連續無失分局數來到38.2局，不僅繼續刷新隊史紀錄，更是自從2002-03年巨人隊（跨季39.1局）後，大聯盟牛棚最長的無失分紀錄。總教練尤斯特賽後大讚，「他們真是太驚人了！」

皇家牛棚上次失分要追溯至8月11日，整整超過2個禮拜都沒有失分紀錄。這段期間，旅美好手王建民貢獻5局，包括前兩場出賽各2局無失分，狀況跟其他牛棚隊友一樣火燙。

此外，根據「EliasSports」指出，皇家即將挑戰奧克蘭運動家前身堪薩斯運動家在1966年締造的紀錄，他們牛棚在該年演出連續44局無失分，皇家僅差4.2局就能追平這項單季紀錄。