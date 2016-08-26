MLB》就差最後一個出局數 摩爾無安打破功（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人道奇之戰，巨人先發左投摩爾（Matt Moore）今天幾乎完全封鎖對方打線，前8局未被敲出安打，進入9局下半，摩爾已經抓到2個出局數，只要再解決一個人次就能完成「無安打比賽」，但國聯新人王大熱門、道奇游擊手席格（Corey Seager）卻一棒敲碎他的美夢，也馬上被換了下來，不過巨人終場以4：0贏球，摩爾仍收下本季第8勝，也是他從光芒轉來的第1勝。

摩爾此役主投8.2局用了133顆球，其中88顆為好球，飆7K僅挨1安，另有3次四壞球保送，防禦率降至3.95。

摩爾無安打比賽就差最後1個出局數。（法新社）

無安打破功，捕手波西感到相當遺憾。（美聯社）

席格。（歐新社）