MLB》就差最後一個出局數 摩爾無安打破功（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人道奇之戰,巨人先發左投摩爾(Matt Moore)今天幾乎完全封鎖對方打線,前8局未被敲出安打,進入9局下半,摩爾已經抓到2個出局數,只要再解決一個人次就能完成「無安打比賽」,但國聯新人王大熱門、道奇游擊手席格(Corey Seager)卻一棒敲碎他的美夢,也馬上被換了下來,不過巨人終場以4:0贏球,摩爾仍收下本季第8勝,也是他從光芒轉來的第1勝。

摩爾此役主投8.2局用了133顆球,其中88顆為好球,飆7K僅挨1安,另有3次四壞球保送,防禦率降至3.95。

摩爾無安打比賽就差最後1個出局數。(法新社)

無安打破功,捕手波西感到相當遺憾。(美聯社)

席格。(歐新社)