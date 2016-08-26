NBA》「雙J合體」 林書豪客串周杰倫MV超搶鏡

〔體育中心／綜合報導〕台裔球星林書豪這次不打球，改拍MV大秀舞技！周杰倫新歌《土耳其冰淇淋》中，林書豪先是和天王尬籃球機，甚至在最後小露舞步，另類「雙J合體」讓人大呼過癮。

林書豪昨天先在臉書預告「我學了一個最新的舞步，明天跳給你們看！」今天他公布解答，說的就是在稍早周杰倫釋出新歌裡的舞步，還以MV一開始的台詞「欸，要不要挑一下？」轉貼連結，不但和周董比籃球機、大搧火鍋，尾聲還大秀琴技和舞步，表現球賽另一面的林書豪。

短短幾小時內林書豪PO文就獲得八百則以上分享，由於林書豪先前就和另一「J」林俊傑交情好，還曾開玩笑嗆對方「我比你唱歌更好聽」，看完MV網友逗趣表示，「第一支MV竟獻給周杰倫，叫JJ（林俊傑）情何以堪！」

林書豪客串周杰倫MV。（取自影片）

林書豪客串周杰倫MV。（取自影片）

林書豪客串周杰倫MV。（取自影片）