溫斯頓男網》盧彥勳8強止步 米爾曼爆冷晉準決賽
2016/08/26 17:04
盧彥勳8強止步，無緣刷新個人成績。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕美網大滿貫最後暖身的溫斯頓男網賽，「寶島一哥」盧彥勳遭阿古特（Roberto Bautista Agut）3：6、2：6直落二，無緣挑戰2014年4強佳績。
盧彥勳自2012年首次在溫斯頓男網賽參賽，連4年都有擠進前8，今天面對西班牙第2種子、世界排名17的阿古特，生涯交手一盤未拿的盧一哥，再度被直落二淘汰，對戰0勝3敗，阿古特則朝著職業第5冠前進。
頭號種子、法國名將加斯奎特（Richard Gasquet）則被澳洲選手米爾曼（John Millman）直落二出局，米爾曼爆冷首度闖進ATP世界巡迴賽準決賽。
盧彥勳遭西班牙強敵阿古特直落二，8強止步。（法新社）
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