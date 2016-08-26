361°環島之旅》超越黑色閃電隊 焰紅野馬隊躍升第一

「361°追夢環島之旅」進入第5天賽程。（圓創運動行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕總獎金20萬的「361°追夢環島之旅」今天進入第5天賽程，清晨天還未亮，女選手們在西螺開跑前往第一接力點，焰紅野馬隊郭沛靈仍舊持續以高強度的方式，一路領先回到終點，而其他五位女選手，則決定以團體方式進行，全程五人輪流配速，一同享受比賽互相打氣，一起進入終點，為追夢的旅程留下美好回憶。

賽後談起過程，橘世矚目隊林倢伃表示：「今天是賽事的第5天，也是目前女生棒次中最長距離的一次，經過前幾天肌肉痠痛與身體疲勞的洗鍊，為了繼續實踐追夢的計畫，全程17公里我們採每3公里換一個配速員，維持7分速的節奏，一起享受跑步的過程與互助打氣的氛圍。」

「361°追夢環島之旅」進入第5天賽程。（圓創運動行銷提供）

緊接著由男選手出賽，黑色閃電隊第二棒杜昭弘一路領先，位居第二的黃家超跑隊陳鵬文並未因隊友黃家均退賽而放棄，緊追著杜昭弘的腳步，在終點前三公里處追上，兩人以2小時03分36秒一同進入接力點完成賽程；第三棒部分，選手對抗豔陽及悶熱氣候，必須適當的配速搭配充分的補給，才能順利完賽，最終則由橘世矚目隊吳聲均以1小時52分19秒率先進入終點。

今日總成績仍由焰紅野馬隊以3小時20分53秒拿下單站積分，同時團隊積分也因此逆轉勝，使得焰紅野馬隊以些微差距領先黑色閃電隊，排名位居第一。連續5日的賽事，選手的疲勞程度日漸上升，而戰況越演越烈，成績差距逐漸縮小，使得賽事更加精彩刺激，明日選手清晨05：00將於新營火車站出發前往台南火車站，總里程數41公里。

「361°追夢環島之旅」進入第5天賽程。（圓創運動行銷提供）

「361°追夢環島之旅」是由運動鞋品牌「361°」舉辦，號召20名選手以17天的時間，完成分組接力環島，獲勝學生的大學學費將由361°贊助，期望以實際的方式鼓勵更多學子參與運動，並減輕就學期間的學費壓力；賽程從8月22日自台北劍潭開跑，以逆時針方向繞行台灣一圈，9月7日最後終點回到台北中正紀念堂大孝門，總里程數共計825公里；優勝隊伍將可獲得由361°贊助下學年度獎學金，總獎金共計20萬。

「361°追夢環島之旅」進入第5天賽程。（圓創運動行銷提供）

「361°追夢環島之旅」進入第5天賽程。（圓創運動行銷提供）