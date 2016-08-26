日職》陽岱鋼表現全隊最佳 火腿1：7不敵西武

〔記者陳人齊／綜合報導〕旅日球星陽岱鋼今天持續擔任火腿隊的開路先鋒，延續著昨天的好手感，首打席就敲出右外野方向的車布邊二壘安打，可惜火腿發動盜壘戰術失敗，陽岱鋼在本壘遭到觸殺。

火腿今天作客西武主場，另一名台灣小將吳念庭擔任西武先發第8棒游擊手，與前輩陽岱鋼同場較勁，不過吳念庭首打席擊出內野滾地球出局，但西武在前2局狂敲6安，包含「小胖」中村剛也敲出三分砲，幫助西武取得6：0領先。

第3局陽岱鋼上場打擊吞下三振，不過6局時中島卓也選到保送，陽岱鋼敲出右外野方向的安打，此時第2棒的西川遙輝再用安打串聯攻勢，幫助火腿打破鴨蛋，追回1分。

8局陽岱鋼第4次上場打擊敲出游擊方向滾地球出局，火腿全場遭西武王牌菊池雄星、武隈祥太、大石達也、佐野泰雄聯手封鎖，全場僅被火腿擠出4安，終場西武以7：1大勝，小將吳念庭今天狀況不佳，全場4次打擊機會沒有安打演出。

陽岱鋼單場首安

陽岱鋼單場第2支安打