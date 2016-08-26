中職Live》蔣智賢第27轟出爐 追平林智勝登全壘打王
2016/08/26 21:07
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第七局
義大還以顏色拿下超前分，林益全跑出內野安打，第2任投手林煜清對林威廷投出保送，高孝儀敲出中穿安打送回林益全，義大以7：6再度取得領先。
第六局
兄弟攻下3分大局追平，1出局後林威助突襲短打上壘，接著黃亦志發生暴投，林威助趁勢站上二壘，周思齊選到四壞保送形成一二壘有人，義大喊暫停換上林晨樺，雖然先解決掉林智勝，但遭蔣智賢一棒轟出三分砲，形成5：5平手。
蔣智賢敲出追平三分彈。（記者王藝菘攝）
第五局
義大再拿2分，林哲瑄、林益全連2支安打攻下1分，林威廷突襲短打跑出內野安打，接著高孝儀犧牲觸擊推進成二三壘有人，陽冠威敲出內野高彈跳再下一城，義大擴大成5：2領先。
第三局
中信菜鳥詹子賢一上場就敲出生涯首安，陳家駒補上二壘安打，形成二三壘有人，林王啟瑋擊出投手前滾地球造成詹子賢遭夾殺，仍維持二三壘有人，老將王勝偉敲出高飛犧牲打率隊破蛋後，林威助也敲出二壘安打追成2：3，義大喊暫停過後黃亦志雖然投出暴投，但仍化解再失分的危機。
第二局
義大犀牛先馳得點，攻下３分大局，林威廷敲出三壘安打，耐森控球不穩對高孝儀投出觸身球，陽冠威開砲，敲出左外野方向全壘打形成三分砲，率義大取得3：0領先。
先發打序
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義大
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棒次
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兄弟
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胡金龍
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1
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王勝偉
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張建銘
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2
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林威助
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林哲瑄
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3
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周思齊
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林益全
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4
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林智勝
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林威廷
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5
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蔣智賢
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高孝儀
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6
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彭政閔
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陽冠威
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7
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詹子賢
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方克偉
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8
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陳家駒
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陳凱倫
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9
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林王啟瑋
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黃亦志
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先發投手
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耐森
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