中職Live》蔣智賢第27轟出爐 追平林智勝登全壘打王

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 義大 0 3 0 0 2 0 1 6 11 0 兄弟 0 0 2 0 0 3 0 5 8 1

第七局

義大還以顏色拿下超前分，林益全跑出內野安打，第2任投手林煜清對林威廷投出保送，高孝儀敲出中穿安打送回林益全，義大以7：6再度取得領先。

第六局

兄弟攻下3分大局追平，1出局後林威助突襲短打上壘，接著黃亦志發生暴投，林威助趁勢站上二壘，周思齊選到四壞保送形成一二壘有人，義大喊暫停換上林晨樺，雖然先解決掉林智勝，但遭蔣智賢一棒轟出三分砲，形成5：5平手。



蔣智賢敲出追平三分彈。（記者王藝菘攝）

第五局

義大再拿2分，林哲瑄、林益全連2支安打攻下1分，林威廷突襲短打跑出內野安打，接著高孝儀犧牲觸擊推進成二三壘有人，陽冠威敲出內野高彈跳再下一城，義大擴大成5：2領先。

第三局

中信菜鳥詹子賢一上場就敲出生涯首安，陳家駒補上二壘安打，形成二三壘有人，林王啟瑋擊出投手前滾地球造成詹子賢遭夾殺，仍維持二三壘有人，老將王勝偉敲出高飛犧牲打率隊破蛋後，林威助也敲出二壘安打追成2：3，義大喊暫停過後黃亦志雖然投出暴投，但仍化解再失分的危機。

第二局

義大犀牛先馳得點，攻下３分大局，林威廷敲出三壘安打，耐森控球不穩對高孝儀投出觸身球，陽冠威開砲，敲出左外野方向全壘打形成三分砲，率義大取得3：0領先。

先發打序