NBA》巫師「牆哥」薪不悅 全因隊友簽大約？

沃爾的問題必定會影響到下個賽季的巫師隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年7月哈登（James Harden）與火箭簽了4年1.18億美金（約37億台幣）的新約，而巫師隊沃爾（John Wall）對此似乎頗有微詞，認為他的薪資應該要跟哈登平起平坐。

沃爾在2013年時與巫師隊簽訂了5年8000萬美金（約25億台幣）的延長合約，上個球季的年薪還排在聯盟第28名，但因球員薪資年年暴漲，原本是巫師薪一哥的沃爾，上個月後卻跌到第二，就因為球隊以5年1.28億美金（約40億台幣）的頂薪合約留下畢爾（Bradley Beal）。

今年夏天拿到頂薪合約的畢爾。（資料照，法新社）

而沃爾在接受外媒採訪時也同時與自己同伴喊話，「你（指畢爾）現在拿到你要的薪水，就該去證明自己有這個實力。」

「我希望你能夠像我一樣努力去成為一個明星球員，當你爆發時，這場比賽就是屬於你的，當我們兩個表現好時，就無人能敵，比賽將是屬於我們倆的。」沃爾說。