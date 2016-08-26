高爾夫》三花TPGA錦標賽第2回合 詹世昌衝上領先
2016/08/26 18:15
三花TPGA錦標賽同組選手和桿弟，6個人都是職業選手，陳思涵（左起）陳榮興、蔣宸豑、吳明月、黃世明和黃東樑。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／新北報導〕三花TPGA錦標賽今天傍晚在林口球場打完第2回合，詹世昌以總計低於標準桿9桿躍居領先。許智傑打出這回合最低桿66桿，暫以1桿之差居次。
詹世昌今天打出6個博蒂、1個柏忌，以67桿完賽，兩回合總計135桿躍居第1，阿昌說：「在林口球場兩天低於標準桿9桿，算是不錯的成績。」
下午出發的許智傑，短切球發揮得不錯，6個博蒂、無柏忌完美演出，目前總計136桿暫列第2。
年輕好手曾子軒以總計137桿暫居第3。原本並列領先的簡佑賢和林冠伯今天都打出黑字成績，簡佑賢花了73桿，以139桿和王偉倫並列第4。李玠柏和林文科則以140桿並列第6。林冠伯花了75桿，總計141桿退至並列第8。
打完兩回合大會以151桿為晉級門檻，共69人打進最兩天決賽。
三花TPGA錦標賽第2回合，許智傑打出全場最佳的66桿。（記者趙新天攝）
詹世昌在三花TPGA錦標賽第2回合躍居領先。（記者趙新天攝）
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