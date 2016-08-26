中職》中信第2指名新秀詹子賢 生涯首安出爐
2016/08/26 19:26
〔記者陳人齊／綜合報導〕在今年選秀會中信兄弟的第2指名新秀詹子賢，今天生涯首度擔任先發，擔任第7棒中外野手，他在第3局下打擊時敲出右外野方向的一壘安打，完成生涯首安。
詹子賢備受中信兄弟球團期待，以420萬元簽約金、月薪9萬元、80萬激勵獎金加盟披上黃衫，就讀文化大學時從學長王柏融手中接下第4棒重任，因此獲得「右手版王柏融」美名。
詹子賢敲出生涯首安。（記者陳志曲攝）
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