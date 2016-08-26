中職》猿隊9月阿迷趴 5架幻象2000衝場
2016/08/26 18:24
Lamigo桃猿於9月2至4日舉行「阿迷趴」。（Lamigo球團提供）
〔記者徐正揚／綜合報導〕Lamigo桃猿訂於9月2至4日舉行今年第13個球場主題趴「阿迷趴」，獲得國防部全力協助，9月2日將派5架幻象2000戰機以大雁隊形衝場。
空軍司令部繼前年「阿迷趴」後，再次派5架幻象戰機衝場，預計在9月2日下午18點22分，由中外野記分板上空飛躍本壘上方，將是中職史上第2次賽前由戰機衝場。
國防部在9月2日還出動海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊、憲兵特勤隊到場表演，特戰官兵將展開巨幅國旗，賽前由示範樂隊演奏、國防大學學生演唱國歌，並邀請年度國軍楷模與眷屬到場體驗猿風加油。
Lamigo桃猿於9月2至4日舉行「阿迷趴」。（Lamigo球團提供）
Lamigo桃猿於9月2至4日舉行「阿迷趴」。（Lamigo球團提供）
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