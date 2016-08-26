日職》睽違2個月登板 陳冠宇中繼4局失3分

〔記者石毓琪／綜合報導〕睽違超過2個月，台灣投手陳冠宇終於重返一軍投手丘，他在4下接替先發石川步投球，連3局一分未失的他，卻在7下遭軟銀連續安打狙擊，總計4局被敲5安失3分。

羅德今晚作客軟銀，王牌石川步僅投3局被軟銀敲9安、2轟，失掉8分全是責失分，防禦率從賽前1.81飆升2.31，讓出太平洋聯盟防禦率王寶座。羅德前3局打完便以1：8大幅落後。陳冠宇4下登板，單局3K投出好的開始，5下除了自己保送堆上的2個壘包外，也沒讓軟銀再越雷池一步，6下三壘失分危機更以三振化解。

然而前3局繳出佳作，陳冠宇7下續投卻因連續安打和失誤一口氣失掉3分，總計4局用了86球，防禦率小幅下修至9，一軍3場比賽皆無關勝敗，但每場責失分都在3分以上，離站穩一軍還有段距離。