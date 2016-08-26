中職》詹子賢生涯初先發 林王啟瑋首轟超淡定

林王啟瑋昨敲出生涯首轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟林王啟瑋，昨天從猿隊投手游宗儒手中敲出兩分砲，生涯首轟出爐，賽後親朋好友Line和臉書道賀訊息湧入，不過林王啟瑋淡定地說，「心情還滿平靜的。」

林王啟瑋說，之前上一軍只要打不好，心情就會不好，給自己壓力太大反而打不出來，之後下二軍，這次再上來，比較能以平常心應戰，專注在每一球。

兄弟陣中外野手人才濟濟，本季林王啟瑋出賽機會有限，22打數6安打，打擊率0.273，外帶1轟和4打點，他說，開轟只能開心一下子，因為在一軍出賽數不多，每個打席都當作最後一打席在打，因為不知何時會被下放二軍，但就是每個打席都做好本分。

未來想要站穩一軍，林王啟瑋認為自己必須要加強打擊穩定性，4打席至少要有1、2支安打，想辦法上壘並做好助攻的工作。

今天新莊象犀牛戰林王啟瑋擔任先發右外野手、打第9棒，新人詹子賢生涯首度先發擔任中外野手、打第7棒。詹子賢生涯首安還沒出現，他說壓力並不會很大，也不會跟同期一起進職棒的球員做比較，就做好自己的本分。

詹子賢。（資料照，記者陳志曲攝）