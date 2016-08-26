中職》郭嚴文最快週日上場 馮健庭場邊待命
2016/08/26 18:46
郭嚴文。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿二壘手郭嚴文13日在比賽中受傷，已經整整13天不曾出賽，總教練洪一中表示，根據防護員評估，發炎情形已經獲得改善，如果這幾天打擊練習沒有問題，最快後天（週日）就會再次上場。
總教練洪一中表示，郭嚴文為撲接義大犀牛方克偉擊出的球，不慎造成左肩肌肉拉傷，由於傷得不輕，球團擔心狀況與詹智堯相同，剛好18至23日這6天內的5場全部因雨取消，沒降二軍影響不大，讓他可以好好休息，球隊也把新人馮健庭叫上來待命。
馮健庭。（資料照，記者陳志曲攝）
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