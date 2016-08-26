奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨
2016/08/26 19:00
奧運代表團今天凱旋歸國。（記者朱沛雄攝）
〔記者卓佳萍／桃園報導〕里約奧運獲得一金兩銅的台灣代表團最大團今天下午返抵國門，雲林鄉親包車北上，拉紅布條、高舉海報與引領三太子，到現場助陣，現場場面盛大，吸引數百名民眾圍觀，許淑淨一出現，更有粉絲尖叫連連，高喊偶像，希望能跟奧運金牌握手。
許淑淨在教練蔡溫義陪同下，緩緩出關，現場立刻陷入瘋狂，雲林鄉親再也按耐不住興奮的心情，高喊金牌與許淑淨之名，也舉著海報，機場路過民眾也衝上前去，想一睹許淑淨本人，銅牌郭婞淳也跟在後面，看到家人前來接機，情緒激動。
舉重金牌國手許淑淨受到鄉親熱烈歡迎。（記者朱沛雄攝）
舉重金牌國手許淑淨受到鄉親熱烈歡迎。（記者朱沛雄攝）
舉重金牌國手許淑淨受到鄉親熱烈歡迎。（記者朱沛雄攝）
家人到機場為銅牌郭婞淳接機。（記者朱沛雄攝）
羽球一姊戴資穎則是戴著口罩，媒體上前採訪，她低調地摘下口罩，「謝謝大家關心」，她與母親胡蓉推著行李離開機場。
羽球一姊戴資穎。（記者朱沛雄攝）
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