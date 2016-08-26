中職》兄弟3洋投如何抉擇？ 最快今天揭曉

中信兄弟最快今天決定洋投人選。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕831洋將登錄大限將近，各隊會留哪些洋將備受關注，其中兄弟有可能在今天賽後就決定3名洋投人選。

賽前兄弟總教練吳復連表示，稍晚會和領隊楊培宏開會，應該今天就會決定洋將人選，最慢的話會也是明天會決定。

由於昨天洋投肯恩先發4局狂失8分，表現並不理想，有可能被割捨，伍鐸和耐森表現穩定，續留機會大，一般預料，新洋投艾迪頓有可能取代肯恩。

下半季兄弟傷兵成群，對球隊戰績有一定的影響，吳總表示，張正偉最快禮拜天可以上一軍，張志豪最近已經開始在動了，歸期未定，至於休息很久的謝榮豪，可能要等到9月中才有可能回到一軍，鄭達鴻昨天比賽手被球打到，今天下二軍休養。