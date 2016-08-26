桌球》美少女長崎美柚 最愛喝珍珠奶茶

〔記者林岳甫／新北報導〕日本新生代桌球美少女長崎美柚，14歲就已成為世界排名93的高手，今年是她第3次來台灣打球，目標就是要拿冠軍，以及喝最喜歡的珍珠奶茶。

去年9月長崎美柚來台參賽時世界排名306名，不到一年時間就衝到前百名，今年6月在日本公開賽首度參加成人組戰役，5月在西班牙青少年賽一舉稱霸15歲、18組兩組，6月在斯洛維尼亞U21女單就殺入最終8強，這回來到台灣，目標就是要強摘兩組冠軍。

3度造訪台灣的長崎美柚，早就知道台灣食物都很好吃，她笑說：「只要是台灣食物，我都願意吃吃看。」她最喜歡喝的飲料當然就是台灣最有名的珍珠奶茶。

24日剛在日本全國中學生錦標賽順利擊敗好友皆川優香稱后，隨即又馬不停蹄來到台灣參賽，照樣報名15歲、18歲兩組的單打賽事，她說：「比賽的疲累感應該還好，只是長途跋涉真的挺累的。」

長相甜美的長崎美柚，私底下講話也是小聲、害羞，但在比賽總會用「怒吼」替自己喝采，她解釋，單純是不喜歡輸球的感覺。

長崎美柚。（桌協提供）

長崎美柚。（桌協提供）

長崎美柚。（桌協提供）