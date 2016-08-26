中職》羅國麟單局3失誤 高國輝不忘虧弟弟

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天義大犀牛游擊手羅國麟發生單局3次暴傳失誤，他說不在乎別人怎麼看，知道錯在哪，回去再努力練習就好了。

今天賽前義大總教練葉君璋特別特訓羅國麟的傳球，並不時叮嚀細節，葉總表示，羅國麟畢竟以前是外野手，後來改練內野，有這樣的傳球狀況是正常的，其實就是怕他這3次失誤後沒信心，所以昨天比賽中先把他換下來。

對於羅國麟的3次暴傳狀況，葉總表示並不擔心，他說，羅國麟的個性勇於接受挑戰，只是狀況要再調整一下，OK了再上去；今天羅國麟在板凳待命，並沒有先發。

羅國麟昨天單場發生3次失誤。（記者林正堃攝）

看到弟弟的失常演出，哥哥高國輝說，「國麟從外野改守內野，發生這樣的狀況難免，如果已改守5年或許就無法接受了，但國麟才改練游擊沒多久。」高國輝還開玩笑說，「我跟他都是靠打擊。」

目前高國輝仍因側腹肌拉傷，無法在一軍出賽，葉總表示，「國輝說他感覺OK，希望下禮拜就能上，但拉傷應該沒那麼快好，等到傷勢完全康復再讓他上來。」