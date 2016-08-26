NBA》甜瓜穿浴袍逛街 被老婆狂虧（影音）

2016/08/26 20:29

LaLa（@lala）張貼的影片 張貼

〔體育中心／綜合報導〕在拿到生涯奧運第三金的甜瓜安東尼（Carmelo Anthony），今天在老婆的陪同下到商場購物，沒想到他只穿著浴袍就出門，這個舉動也被他的老婆拍了下來並傳上Instagram。

「你只穿著有你名字在上面的浴袍對吧？」，他老婆拉拉（Lala Vazquez）在影片中對著他說，「這樣應該不會引起太多的注意是吧？」不過甜瓜也非常霸氣的回應她：「我在家就是這樣穿的，我只是直接從家裡走出來啊。」這段影片上傳後也引起了廣大球迷回應，直說他們家庭實在太可愛。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.