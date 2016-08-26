中職》洪一中嘆洋投難抉擇 獅隊確定續留3洋投
2016/08/26 20:01
洪一中表示，最終的洋投陣容可能要等最後1天才能決定。（資料照）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿洋投泰霸表定昨天先發，比賽即將開打前突然身體不適，猿隊緊急派拿威接替，總教練洪一中表示，泰霸休息一晚後已經恢復，預定後天（週日）擔任先發。
洪一中指出，泰霸昨天賽前突然站不住，覺得頭暈想吐，身體很不舒服，比賽中已經好轉，確定改到後天先發，「可能是天氣太熱的關係，昨天真的很悶，新竹（球場）都這樣，幾乎完全沒風，在裡面比賽，實在很難受。」他說。
距離8月31日洋將登錄截止日只剩5天，猿隊確定留用泰霸、羅曼，第3個名額給拿威或賽格威，可能要等最後1天才能決定，「賽格威是右投，還沒在一軍比賽過，拿威有左投優勢，也有一定實力，但控球有點不好，兩個類型完全不同，真的很難抉擇。」洪總說。
最不傷腦筋的是統一獅，目前只有3位洋投布魯斯、達斯汀、戴倫，領隊蘇泰安表示，日前有找2位不錯的洋投，最後都另有規劃決定不來，除非馬上找到更好的人選，否則現有3位都會留用。
統一獅（左起）布魯斯、達斯汀、戴倫確定留用。（資料照）
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