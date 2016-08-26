台灣男籃出征亞洲挑戰盃 先「跨界」為中職開球

台灣男籃國家代表隊球員蔣淯安（右起）、領隊高志鵬和總教練閻家驊一同擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕2016亞洲挑戰盃籃球賽將在9月9日伊朗舉行，今天台灣男籃球員蔣淯安、領隊高志鵬和總教練閻家驊至新莊象犀戰熱身開球，「跨界」初體驗讓3人也直呼感覺超不同。

蔣淯安擔任開球捕手。（記者王藝菘攝）

亞洲挑戰盃9月9日至18日開打，台灣隊將和同屬B組的菲律賓、印度強碰，A、B組6隊將取前4晉級，台灣隊陣容大風吹，旅外老將田壘、楊敬敏以及陳盈駿確定不打，晉級也是一大挑戰。

台灣男籃國家代表隊球總教練閻家驊擔任打擊開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

台灣男籃國家代表隊球員領隊高志鵬擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）