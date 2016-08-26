MLB》御用捕手被交易 克蕭錯愕哭哭

克蕭（右）與艾利斯（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕與道奇王牌投手克蕭 （Clayton Kershaw）合作無間的捕手艾利斯（A.J. Ellis），今日被道奇交易至費城人。艾利斯在得知消息後，馬上告訴好搭擋兼摯友克蕭，根據艾利斯的說法：「我們兩個都哭了」；許多球隊成員也感到錯愕。道奇以艾利斯、以及1名小聯盟投手、1名日後指定球員，向費城人換來板凳捕手魯茲（Carlos Ruiz）。

克蕭在2015年先發33場，其中有21場艾利斯擔任捕手，與艾利斯搭擋的被打擊率僅有0.204、被上壘率0.251、三振保送比為6.55，成績斐然。本季克蕭先發17場中也有11場由艾利斯蹲捕，雖然球團希望能以主力捕手葛朗多 （Yasmani Grandal）上場為主，克蕭仍表示較偏好和艾利斯搭檔投球。

雖然艾利斯和球隊主力情誼深厚，也很受隊友愛戴，被認為是道奇球員間的領袖之一，但本季打擊表現不佳，打擊率僅有0.194；魯茲本季打擊率有0.261，且對應左投表現不俗，可望為球隊的打擊陣容做出貢獻。

根據《洛杉磯時報》報導，有些球員認為這是球團辦公室給球員們的一個訊息，告訴球員們誰才是當家作主的老大。對於交易，道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）表示，魯茲有許多相似於艾利斯的優點，也有信心球員們對於這個決定的震驚會隨著對魯茲的熟悉煙消雲散。但隨著離季後賽的距離越來越近，這筆交易究竟會對球隊帶來正面效益，抑或是負面影響，恐怕還有待觀察。