中職》就是那個光會「吃球」？台南棒球場新燈柱要調整

台南市立棒球場全區燈柱移除。（教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立棒球場改善照明設備，全面更換新燈柱後，在24日的獅牛對戰初登場「亮相」，讓人感受全新欣賞視野，不過也有球員反映「光度」影響接球視覺角度，甚至也有球迷以「吃球」來形容，教育局今日表示，將再適度調整，讓新燈柱發揮最佳照明效果。

台南球場舊燈柱走過23年光陰，無數精彩球賽在它的見證下順利完成，可是球場位置受限於航道高度限制，燈柱設計於場內以降低照明阻礙，但對觀眾欣賞球賽造成不便。

教育局表示，經過市府爭取，獲得體育署專款補助辦理燈柱遷移工程，舊燈柱於8月16日前全部移除，新燈柱於8月24日的獅牛對戰中亮相，讓所有進場球迷感受全新欣賞視野及更佳觀賽品質。

教育局將調整改善台南市立棒球場新燈柱照明效果。（記者洪瑞琴攝）

教育局表示，新燈柱完成後，已安排第3公證單位，針對新照明設備進行照度檢測，初步檢測結果總照度符合契約需求，為讓球員提早適應新照明環境，已提前於8月23日晚間球員例行練球時進行亮度測試及調整。

教育局表示，針對24日正式比賽中，球員反映的使用狀況，體育處將與統一球團、承包商及監造單位召開會議，了解球員及球迷對新照明設備適應性等問題，研討改正及因應措施，讓球員與球迷皆感到舒適。

體育處也表示，目前也已完成球場內野看台結構補強設計規劃，預計今年賽季結束至明年開幕賽前施工，明年球季更可給所有球迷耳目一新感受。