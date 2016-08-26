謝淑薇酸奧運手機得還 我奧會澄清：里約籌委會要求

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對謝淑薇日前在臉書粉絲頁發文，提到奧運選手獲贈的三星手機，在她退賽完成隔天就被台灣團本部要求繳回之事，我國奧會工作人員回應，南韓電子大廠三星企業是奧運主要贊助商，五環標誌的S7手機僅提供該屆參賽選手，不但網球棄賽的謝淑薇得繳回，甚至連雙打無法上場的莊佳容、捲入禁藥疑雲而被我國「預防性禁賽」的女子舉重林子琦，總計3支手機都得歸還里約籌委會。

我奧會人員進一步解釋，謝淑薇獲贈的手機不是還給團本部，而是里約籌委會，團本部只是代為向選手索回，甚至大會當初提供4支手機，交由台灣團本部連絡工作使用，也於奧運閉幕後全部繳回，僅三星送給參賽選手的手機可以帶走。

謝淑薇先前於臉書發文，諷刺說：「台灣政府可是一點虧也不會吃的~效率其實也是可以非常快的。」因為在她完成奧運退賽的隔天，我團本部就有人與她聯繫，要求把手機繳回，謝淑薇酸說：「難得辦事效率一百分!!喔！不對，這個要給三百分~」、「放心，台灣政府可是一點虧也不會吃的~效率其實也是可以非常快的」，一度引發網友熱議，不過該文已經刪除。

謝淑薇日前在臉書貼文，指出團本部要求把手機繳回，效率三百分。（取自謝淑薇臉書）