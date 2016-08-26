MLB》曹錦輝驚傳動刀 道奇證實本季報銷

旅美投手曹錦輝日前開刀，本季不再出賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手曹錦輝本季一度登上大聯盟最高殿堂，但在投手丘上的日子不長，5月23日先進15日傷兵名單，6月23日轉為60天傷兵，復出遙遙無期。今天道奇球團證實，曹錦輝於8月17日接受骨刺清除手術，本季不再出賽，預計11月開始投球。

曹錦輝今年3A出發，5月19日上大聯盟，即使睽違299日重返大聯盟投手丘，首場中繼1局10球送出3上3下，還飆出156公里火球驚艷眾人。不料5月22日延長賽連投3保送吞下敗投，之後就因右手肱三頭肌拉傷入傷兵名單。

稍早曹錦輝臉書粉絲專頁PO文透露小曹近況，台灣時間8月17日，曹錦輝進行骨刺清除手術，開刀逾一週，已開始進行復健，預計11月就能開始投球，本季確定報銷。