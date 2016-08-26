田徑》「鉛球王子」張銘煌 宣布再戰2018亞運

「鉛球王子」張銘煌（左）希望再戰亞運。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕里約奧運田徑代表隊今天下午返抵國門，接機陣容驚見好久不見的「鉛球王子」張銘煌，他與短跑好手劉元凱、昔日標槍名將周宜辰前來接機，34歲的張銘煌不輕易退休，他宣布，遠程目標將放在2018年印尼亞運。

張銘煌去年底完成終身大事後，赴美國力拚里約奧運達標，他表示，原本準備狀況都非常好，技術沒問題，心理也沒問題，但是後臀部梨狀肌受傷，讓他達標希望夢碎，7月底返台後，他積極投入治療，今年也會留在台灣國訓中心訓練。

儘管已經34歲，張銘煌不願向歲月低頭，他沒有退休之意，他以明年田徑亞錦賽為短期目標，真正的挑戰設在兩年後的亞運會。

張銘煌在倫敦奧運男子鉛球資格賽表現優異，闖進最後12強決賽，成為台灣晉級田賽決賽第一人，也是亞洲男子鉛球第二人。