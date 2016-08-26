中職》鍾承祐差點締造第2次完全打擊 嘆「球點沒打好」

鍾承祐差一支三壘安打，就能再次締造完全打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿在鍾承祐差點締造生涯第2次「完全打擊」的帶動下，全隊狂敲19支安打，配合羅曼連續4場交出優質先發，以9：2擊敗統一獅，拿下3連戰第1場。

鍾承祐前4打席分別擊出二壘、一壘安打與全壘打，8局下2出局後獲得第5次打擊機會，抓第1球打成右外野飛球被接殺，他指出，當時沒想拚三壘安打，只想打到外野幫球隊再得分，「策略是對的，鎖定外角球，但球點沒打好。」他說。

鍾承祐敲出二壘安打，再衝三壘時被統一獅陳鏞基觸殺。（記者陳志曲攝）

羅曼用108球投7局，僅挨3安飆6Ｋ，唯一失分是被陳鏞基轟出陽春彈，自7月31日起連續4場交出至少6局的優質先發，他指出，最近感覺狀況愈來愈好，即便日前幾乎整週延賽，也隨時做好可以上場的準備，挨轟那球是偏高滑球，算是唯一的失投。

王柏融1局下安打後盜二壘，完成本季第20盜，再敲1發全壘打就締造生涯首次、中職第5位全壘打、盜壘「雙20」。

王柏融完成20盜，再一轟就能達成「20-20」。（記者陳志曲攝）