中職》8月打擊手感火燙 林益全化身打點製造機

林益全今單場演出5支4。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕進入炎夏八月，義大犀牛「神全」林益全的棒子跟著火燙，今天對中信兄弟林益全單場5支4，幫助球隊以7：5擊敗中信兄弟，林益全連兩場獲選單場MVP。

今天林益全除了首打席擊出外野飛球遭接殺，接下來4打席都敲出安打，帶有2分打點。總計林益全在八月出賽9場，37打數擊出17支安打，打擊率0.459，另有5轟、19分打點，表現亮眼。

近5戰灌進11分打點，擔任第四棒的林益全表示，前三棒上壘率提升，打點機會自然就多，大家都很想贏球，輪到我上場打擊，就想辦法把跑者送回來，盡好自己的本分。

今年開季林益全接下隊長一職，但季中卸下職務，交棒給高國輝。林益全說，上半季當隊長，感覺有些壓力，現在他不是隊長了，最近國輝受傷，他的心態還是一樣，想辦法幫助球隊，然後做對的事。

拿下2連勝，目前義大勝率剛好5成，林益全說，接下來還有30場比賽要打，感覺目標又更進一步了，照這樣的氣勢下去，或許最後會逆轉勝也說不定。