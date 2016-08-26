奧運》郭婞淳光榮返國 只拿銅牌不滿意（影音）
2016/08/26 22:58
〔體育中心／綜合報導〕里約奧運台灣代表隊今天光榮返國，女子舉重項目勇奪銅牌的郭婞淳，在機場受到大批親友迎接，以及眾多媒體的圍繞，她表示雖然拿下銅牌但還是不滿意，會繼續為了2020東京奧運努力。
郭婞淳坦言，這次奧運有點緊張所以沒拿出最佳表現，只奪銅牌對教練很不好意思，未來會找方法加強，但她也對未來充滿希望的說，「拿到銅牌讓我更有動力一拚東京奧運。」
郭婞淳接下來將備戰世界大學舉重錦標賽，明年的世大運也確定與許淑淨一同參加，2人將力拚把金牌留在台灣。
郭婞淳的親友團熱情接機。（記者朱沛雄攝）
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