藏匿里約 衣索比亞馬拉松選手對未來樂觀

〔中央社〕2016年里約奧運結束後即躲在里約某旅館的衣索比亞男子馬拉松銀牌得主利勒沙，不擔心家人的安全，且對前往美國尋求庇護態度樂觀。

利勒沙（Feyisa Lilesa）在衝破馬拉松比賽終點線時擺手勢向衣索比亞政府示威，表示不擔心留在母國家人的安全，因為他已經透過國際新聞看到母親、妻子和女兒接受訪問的畫面。

利勒沙接受巴西電視體育頻道（SporTV）專訪指出，他知道所有人都很安全，自從他脫離衣索比亞代表隊後，一直都有和家人保持聯絡，「但未來在神的手中，看神的旨意吧！」

21日晚上，利勒沙參加2016年里約奧運閉幕式接受頒發銀牌後，就脫離衣索比亞代表隊，搭機乘車至朋友事先預定好的旅館房間。比賽結束後，他表示回國後可能會被殺害。

利勒沙沒有向巴西申請政治庇護，他已經前往駐里約熱內盧美國領事館2次，目前在等候美國永久居留簽證。

利勒沙表示，除了衣索比亞外，他最熟悉的國家是美國，所以想前往美國，然後繼續訓練。雖然什麼都還不確定，但利勒沙對未來的態度樂觀。

利勒沙表示，當他被選中代表衣索比亞參加里約奧運馬拉松比賽時，就決定好抵達終點線時擺出示威手勢，因為他非常不滿母國政府對其他族群的迫害，希望國際社會正視衣索比亞的問題。

雖然頒獎台是吸引全世界注意的最佳舞台，但大會不准利勒沙重複擺出示威手勢，因為選手被禁止公開表達政治立場。

利勒沙表示，馬拉松比賽結束後，國際奧會人員即告訴他，他沒有權在比賽活動中表達任何政治或宗教立場，並警告他不可以再擺出抗議手勢。

22日，衣索比亞政府發言人芮達（Getachew Reda）向當地新聞通訊社表示，利勒沙將受到國家歡迎，並保證利勒沙不會因其政治立場而面對法律問題。