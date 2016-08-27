東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
2016/08/27 06:19
日本網友發起「台灣2020東京」、「台灣不是中國，日本人支持台灣」的活動。（圖取自連署網站）
〔即時新聞／綜合報導〕2016里約奧運落幕，2020奧運將在日本東京舉辦，有日本網友在今年2月發起「台灣就是台灣」、「台灣不是中國的一部分，日本人支持台灣」的連署活動，至今天凌晨0點左右，參加連署人數已突破5萬人。
「台灣2020東京網站」以「我們呼籲將中華台北正名為台灣！」為開頭，發專文提及，台灣因政治因素，被迫長期在國際間以「中華台北」為名參賽，但是「台灣就是台灣，不是中國」。網站也提到，從太陽花學運到剛結束的總統大選，世界上的人們都經過這些事情知道台灣的存在，近來在台灣舉行國際賽事時，會場内都出現「台灣就是台灣」的旗幟，進行拒絶使用「Chinese Taipei」的公民運動。
因此該網站希望能透過此次連署，可以得到國際奧林匹克委員會和主辦國日本的支持，讓世界重新認識台灣，以「台灣」之名參加2020東京奧運。
去年世界棒球12強賽，球迷拉出台灣就是台灣，別說中華台北布條。（資料照，記者陳志曲攝）
這項連署在27日凌晨0時達到5萬人。
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