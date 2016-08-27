MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
2016/08/27 07:26
傑佛瑞斯。（法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕剛被釀酒人交易至遊騎兵的牛棚投手傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）今天凌晨因酒駕遭到警方逮捕，他也隨即被球團放進限制名單（Restricted List）。
傑佛瑞斯今晨從達拉斯夜店離開後，因為切換車道沒有打方向燈遭警方攔了下來，並因此發現他酒駕，立即將其逮捕。遊騎兵球團表示，對於傑佛瑞斯的行為感到失望，球團與大聯盟官方將會持續追蹤此事。
8月1日交易大限截止前，遊騎兵火速談成兩筆重大交易，送走一批小聯盟潛力新秀，分別從洋基和釀酒人換來重砲貝爾川（Carlos Beltran）及當家捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）和傑佛瑞斯。
傑佛瑞斯在釀酒人時期，出賽47場繳出27次救援成功、防禦率2.22的佳績，但轉至遊騎兵後表現下滑，出賽9場，投9局被敲7支安打失4分，防禦率高達4.00。
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