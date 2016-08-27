MLB Live》皇家首局雙轟 王建民牛棚待命

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 皇家 5 5 4 0 馬林魚 1 1 3 0

第一局

1下，紅襪開局連2安，貝茲（Mookie Betts）適時安打送回1分。

1上，皇家哈斯默轟出3分砲，高登再補上2分砲，先馳得點。