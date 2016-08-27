MLB Live》皇家首局雙轟 王建民牛棚待命
2016/08/27 07:41
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馬林魚
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第一局
1下，紅襪開局連2安，貝茲（Mookie Betts）適時安打送回1分。
1上，皇家哈斯默轟出3分砲，高登再補上2分砲，先馳得點。
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