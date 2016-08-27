歐冠》賽制重大變革 四大聯賽前4名直接進小組賽

〔體育中心／綜合報導〕歐洲足總宣布，從2018年開始，排名歐洲聯賽積分排行榜前4名的聯賽將有4個歐冠名額，排名前4名共16支球隊直接進入歐冠小組賽。

本週AS羅馬還是在歐冠附加賽遭到淘汰，無緣進入歐冠小組賽。（資料照，歐新社）

歐洲足總官網宣布，歐冠新章程已經確定，2018-2019年、2019-2020年、2020-2021等3個球季的賽制暫不更改，但參賽球隊資格做出改變。

歐洲聯賽積分排行榜。（取自歐洲足總）

歐冠小組賽資格新規定，對西甲、德甲、英超、義甲來說是大利多，這四大聯賽的前4名將直接進入歐冠小組賽，第4名不用經歷附加賽的考驗。這週剛結束的歐冠附加賽，AS羅馬就遭到淘汰，先前義甲球隊也多次在附加賽出局而無緣歐冠。新規定可以讓義甲與英超未來不再有歐冠小組賽名額之爭。