正名「台灣」參加東奧 活動發起人盼國奧會重視

本土社團於外野看台區向世界發聲「台灣就台灣，別說中華台北」。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕有日本網站發起2020東京奧運正名活動，盼能以「台灣」取代「中華台北」出賽，目前在請願網站「Change.org」連署人數已破5萬人。活動發起人永山英樹在臉書感謝大家的協助，希望台日聯手請願，能得到國際奧委會的重視。

連署人數破5萬人，活動發起人永山英樹感謝大家協助。（圖擷取永山英樹臉書）

台灣研究論壇（台湾研究フォーラム）會長永山英樹近年來不斷聲援台灣民主自由獨立，去年世界棒球經典賽（WBC）時，中國將台灣稱呼為「中國台北」，對此他相當不滿，因此號召日本人和台灣人，希望能透過請願活動讓我國在東京奧運時，能以「台灣（Taiwan）」的名稱亮相。