美網》男單抽籤結果 盧彥勳碰克國長人卡洛維奇

2016/08/27 08:49

〔體育中心／綜合報導〕2016年美國​​網球公開賽昨晚舉行抽籤儀式，去年冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）與潘妮塔（Flavia Pennetta作為嘉賓出席。男單抽籤，喬科維奇與納達爾（Rafael Nadal）分在上半區，穆雷（Andy Murray）、德爾波特羅（Juan Martin del Potro）、錦織圭、瓦林卡（Stan Wawrinka）分在下半區。盧彥勳則是碰上大會第21種子、克羅埃西亞37歲老將卡洛維奇（Ivo Karlovic）。

盧彥勳。（資料照，法新社）

盧彥勳與卡洛維奇在2012年女王盃（Queen's Club）以及2014年4度交手，雙方各取得2勝2敗的成績。其中盧彥勳在女王盃與Halle這2項草地賽獲勝，卡洛維奇則2度在硬地賽擊敗盧彥勳。這次在美網碰頭，卡洛維奇稍微佔優勢，不過盧彥勳仍然有機會一拚。

喬科維奇將與波蘭選手亞諾維茲（Jerzy Janowicz）在第1輪交手，穆雷則要在第1輪對捷克選手羅索爾（Lukas Rosol）

女單抽籤，威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）與拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska同處上半區，澳網冠軍柯珀（Angelique Kerber）與法網冠軍穆古魯莎（Garbine Muguruza）則被分到下半區。

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