MLB》開季與建仔護牛棚 達菲今成賽揚大熱門

〔體育中心／綜合報導〕開季跟王建民同樣從牛棚出發，皇家達菲（Danny Duffy）季中把握先發機會，如今成為美聯賽揚獎的大熱門之一。

據美國媒體《運動畫刊》報導，達菲五月中轉戰輪值，前兩場先發還用球數限制，自從5月28日對白襪投5.1局失掉5分後，達菲在16場先發繳出11勝1敗，防禦率2.50，108局狂飆113次三振，無疑是過去三個月美聯最好的投手之一。

即便本季在牛棚待了一個多月，達菲目前投球局數僅少於17勝4敗的哈普（J.A. Happ）11.2局，目前達菲無論是防禦率2.66，每局被上壘率（WHIP）1.010，雙雙高居美聯之冠，如果9月份繼續衝刺，確實很有機會問鼎首座賽揚獎。

達菲是美聯賽揚大熱門。（美聯社）