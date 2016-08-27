MLB》開季與建仔護牛棚 達菲今成賽揚大熱門
2016/08/27 09:01
〔體育中心／綜合報導〕開季跟王建民同樣從牛棚出發，皇家達菲（Danny Duffy）季中把握先發機會，如今成為美聯賽揚獎的大熱門之一。
據美國媒體《運動畫刊》報導，達菲五月中轉戰輪值，前兩場先發還用球數限制，自從5月28日對白襪投5.1局失掉5分後，達菲在16場先發繳出11勝1敗，防禦率2.50，108局狂飆113次三振，無疑是過去三個月美聯最好的投手之一。
即便本季在牛棚待了一個多月，達菲目前投球局數僅少於17勝4敗的哈普（J.A. Happ）11.2局，目前達菲無論是防禦率2.66，每局被上壘率（WHIP）1.010，雙雙高居美聯之冠，如果9月份繼續衝刺，確實很有機會問鼎首座賽揚獎。
達菲是美聯賽揚大熱門。（美聯社）
相關新聞
- MLB Live》皇家首局雙轟 王建民牛棚待命
- 金牌美技+神鬼牛棚 皇家猛追外卡
- MLB》牛棚連38.2局無失分 皇家擊敗馬林魚
- MLB Live》皇家5：2馬林魚 王建民未登板
- MLB》對王建民敲安 一朗避免打擊率跌破3成（影音）
推薦新聞
-
桌球》福原愛吃東北菜 「在日本能吃到也太幸福了」2016/08/27 10:52
-
MLB》皇家牛棚連41.1局無失分 50年來最長2016/08/27 10:50
-
MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場2016/08/27 10:35
-
紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠2016/08/27 10:14
-
美網》男單抽籤結果 盧彥勳碰克國長人卡洛維奇2016/08/27 08:49